Міноборони допустило до експлуатації український безпілотник «Волиняка»

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Волиняка».
Як зазначає оборонне відомство, «Волиняка» – бомбардувальний гексакоптер, призначений для знищення широкого спектра ворожих цілей.
Перші модифікації цього «бомбера» працюють на фронті з перших місяців широкомасштабної війни. На їх рахунку – сотні знищених зразків ворожої військової техніки, бліндажів та скупчень ворожої сили. Вони здатні виконувати бойові завдання за будь-якої погоди, у сутінках, при сильному вітрі. Останні версії мають значно покращені характеристики.
Безпілотний комплекс складається із пульта управління, окулярів пілота, ретранслятора і багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами.
Літальний апарат спроєктований спеціально для перевезення вантажів у складних бойових умовах.
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Може скидати на ворожі цілі боєприпас, уражальної сили якого вистачає для знищення важкоброньованих цілей.
Окрім того, «Волиняка» може виконувати логістичні завдання: доставляти на позиції необхідне спорядження.