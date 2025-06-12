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Міноборони допустило до експлуатації український безпілотник «Волиняка»

Новий гексакоптер (з шістьма гвинтами) полює за важкоброньованими цілями.

Міноборони допустило до експлуатації український безпілотник «Волиняка»
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Волиняка». 

Як зазначає оборонне відомство, «Волиняка» – бомбардувальний гексакоптер, призначений для знищення широкого спектра ворожих цілей. 

Перші модифікації цього «бомбера» працюють на фронті з перших місяців широкомасштабної війни. На їх рахунку – сотні знищених зразків ворожої військової техніки, бліндажів та скупчень ворожої сили. Вони здатні виконувати бойові завдання за будь-якої погоди, у сутінках, при сильному вітрі. Останні версії мають значно покращені характеристики.

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Безпілотний комплекс складається із пульта управління, окулярів пілота, ретранслятора і багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами. 

Літальний апарат спроєктований спеціально для перевезення вантажів у складних бойових умовах. 

Може скидати на ворожі цілі боєприпас, уражальної сили якого вистачає для знищення важкоброньованих цілей. 

Окрім того, «Волиняка» може виконувати логістичні завдання: доставляти на позиції необхідне спорядження.
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