Знищує бомбери і FPV: міноборони допустило до експлуатації дрон, що стріляє по БпЛА патронами зі шротом

Він здатен атакувати як автоматично, так і в ручному режимі.

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних Силах безпілотний комплекс Chief-1. Він призначений уражати ворожі літальні засоби або живу силу з модуля патронами зі шротом, повідомили в міністерстві.

Chief-1 має легку міцну раму, потужні двигуни, високу маневреність. Кожен дрон обладнаний системами автоматичного розпізнавання і досягнення оптимальної для ураження відстані.

"Можуть здійснювати постріли в ручному або автоматичному режимі. Chief-1 знищують ворожі FPV, бомбери, окремі зразки корегувальників, розвідників", – повідомили в міністерстві.