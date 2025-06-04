Знищує бомбери і FPV: міноборони допустило до експлуатації дрон, що стріляє по БпЛА патронами зі шротом

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних Силах безпілотний комплекс Chief-1. Він призначений уражати ворожі літальні засоби або живу силу з модуля патронами зі шротом, повідомили в міністерстві.
Chief-1 має легку міцну раму, потужні двигуни, високу маневреність. Кожен дрон обладнаний системами автоматичного розпізнавання і досягнення оптимальної для ураження відстані.
"Можуть здійснювати постріли в ручному або автоматичному режимі. Chief-1 знищують ворожі FPV, бомбери, окремі зразки корегувальників, розвідників", – повідомили в міністерстві.
- Дрони, що здатні вражати інші дрони – один з перспективних напрямків озброєння. Знищення ворожих літальних апаратів іншими БпЛА значно здешевшує вартість одного такого удару, ніж при використанні ракет для систем ППО.