Пошкоджено не менше семи літаків: "Схеми" опублікували дані супутника з аеродрому "Бєлая"

Супутникові дані, отримані редакціями "Схем" і Delfi, підтвердили враження щонайменше семи стратегічних бомбардувальників на аеродромі "Бєлая". Це – три Ту-95 та та чотири Ту-22.

Наслідки ударів зафіксували супутники Planet Labs за 4 червня. Удару по цьому та ще трьох аеродромах на російській території Україна завдала 1 червня – під час спецоперації "Павутина".

"На знімках можна помітити й наслідки пожеж", – повідомили журналісти.

Фото: Схеми в Telegram Супутникові дані про пошкодження літаків

Фото: Схеми в Telegram Пошкодження літаків на аеродромі Бєлая

Спецоперація "Павутина"

Учора Генштаб уточнив дані про наслідки ураження російської стратегічної авіації. Спецоперація "Павутина", якою керував голова СБУ, пошкодила понад 30 % російських стратегічних бомбардувальників, що перебували на аеродромах – 41 літак. Спершу були дані про 12 одиниць. Це літаки, з яких ворог запускав по Україні ракети.

Підготовка до атаки тривала півтора року. Україна перевезла на російську територію FPV, які потім сховали в модульних будиночках. Будиночки помістили на вантажівки, що під'їхали до аеродромів. Дахи будиночків відкрилися – дрони полетіли нищити літаки.

Докладно про унікальну спецоперацію читайте в матеріалі "Малюк і карлсони. Чорний день російської стратегічної авіації". А також – у матеріалі "Чому “Павутина” не Перл-Харбор?".