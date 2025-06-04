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Україна та Франція домовились посилити підтримку викладання французької мови в Україні

Зокрема, йдеться про розвиток викладання й вивчення французької мови у закладах загальної середньої та вищої освіти України.

Україна та Франція домовились посилити підтримку викладання французької мови в Україні
Вадим Омельченко та Олів’є Рішар
Фото: посольство України у Франції

У понеділок, 2 червня, підписано Адміністративну угоду між Міністерством освіти і науки України й Міністерством Європи і закордонних справ Французької Республіки про підтримку викладання французької мови в Україні, повідомляє Міносвіти України.  

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Підписантами угоди стали Вадим Омельченко, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції, та Олів’є Рішар, заступник генерального директора з питань глобалізації Міністерства Європи та закордонних справ Франції.

Очікується, що угода сприятиме розвитку та розширенню таких напрямів двостороннього партнерства: 

  • розвиток викладання й вивчення французької мови у закладах загальної середньої та вищої освіти України; 
  • запровадження сертифіката LabelFrancEducation як інструмента визнання досягнень у сфері двомовної освіти французькою мовою; 
  • підтримка професійного розвитку українських учителів французької мови — через стажування та навчальні курси;
  • сприяння функціонуванню Французького ліцею імені Анни Київської;
  • формування та функціонування «Мережі досконалості» в Україні.

Як зазначає Міносвіти, загалом підписання Адміністративної угоди матиме позитивний вплив для учасників освітнього процесу, а також сприятиме розширенню двостороннього партнерства в галузі освіти між Україною і Францією.
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