Україна та Франція домовились посилити підтримку викладання французької мови в Україні

Зокрема, йдеться про розвиток викладання й вивчення французької мови у закладах загальної середньої та вищої освіти України.

У понеділок, 2 червня, підписано Адміністративну угоду між Міністерством освіти і науки України й Міністерством Європи і закордонних справ Французької Республіки про підтримку викладання французької мови в Україні, повідомляє Міносвіти України.

Підписантами угоди стали Вадим Омельченко, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції, та Олів’є Рішар, заступник генерального директора з питань глобалізації Міністерства Європи та закордонних справ Франції.

Очікується, що угода сприятиме розвитку та розширенню таких напрямів двостороннього партнерства:

розвиток викладання й вивчення французької мови у закладах загальної середньої та вищої освіти України;

запровадження сертифіката LabelFrancEducation як інструмента визнання досягнень у сфері двомовної освіти французькою мовою;

підтримка професійного розвитку українських учителів французької мови — через стажування та навчальні курси;

сприяння функціонуванню Французького ліцею імені Анни Київської;

формування та функціонування «Мережі досконалості» в Україні.

Як зазначає Міносвіти, загалом підписання Адміністративної угоди матиме позитивний вплив для учасників освітнього процесу, а також сприятиме розширенню двостороннього партнерства в галузі освіти між Україною і Францією.