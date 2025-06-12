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"Ми займаємось тим, що дозволить росіянам визначити перемогу?". Сенатори "допитали" міністра оборони США

Міністр відповідав на запитання на засіданні профільного підкомітету. 

"Ми займаємось тим, що дозволить росіянам визначити перемогу?". Сенатори "допитали" міністра оборони США
міністр оборони США Піт Гегсет
Фото: Facebook/Pete Hegseth

У середу американський міністр оборони Піт Гегсет доповідав перед підкомітетом Сенату з питань асигнувань на збройні сили і зіткнувся з низкою гострих запитань. Зокрема, і про Україну, пише видання The Hill. Відео засідання опублікувало Associated Press.  

Очільник підкомітету, сенатор-республіканець Мітч Макконнелл, який від початку не схвалював кандидатуру Гегсета, застеріг його від підігравання Росії. Він сказав, що союзники Вашингтона цікавляться, "чи ми зараз займаємося чимось, що дозволить росіянам визначити перемогу".

"Я думаю, перемогу визначають люди, які там живуть – українці", – сказав сенатор.

Він запитав у міністра оборони, перемоги чиєї сторони в війні він бажає. Гегсет відповів, що адміністрація Трампа хоче, аби припинилися вбивства, але сторону не назвав. 

"На кону – репутація Америки. Чи захистимо ми демократичних союзників проти авторитарного агресора?" – запитав Макконнелл. 

Він звернув увагу, що якщо виграє Росія, то Америка програє. Гегсет під час доволі абстрактної відповіді згадав про адміністрацію Джо Байдена і окупацію Криму за часів резидентства Обами. 

Ще один сенатор, Ліндсі Ґрем, запитав Гегсета, чи президент Росії збирається зупиняти війну в Україні. Міністр сказав, що "лишається побачити". 

Журналісти звернули увагу, що такий "допит" міністра свідчить про розбіжності усередині Республіканської партії на тему протистояння Росії. 

Під час доповіді сенатори питали в міністра і про бюджетування. Сенатор-демократ Дік Дурбін розкритикував Пентагон за скорочення військових медичних досліджень і одночасну витрату $45 мільйонів на великий військовий парад з нагоди 250-річчя армії, призначений на суботу.

"Це не відповідає тому, на що заслуговують чоловіки та жінки в уніформі", – сказав Дурбін.

Також не минулося без критики рішення відправити до Лос-Анджелеса, де тривають протести через антиімміграційні рейди, Національну гвардію. 
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