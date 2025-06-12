Колишню президентку Аргентини Крістіну Кіршнер засуджено до тюремного ув'язнення

Верховний суд Аргентини підтримав шестирічний вирок ув'язнення для 72-річної Крістіни Фернандес де Кіршнер, колишньої президентки країни.

Про це повідомляє The Washington Post.

Вона правила Аргентиною з 2007 по 2015 рік, змінивши свого чоловіка, Нестора Кіршнера, а пізніше обіймала посаду віце-президента до обрання лібертаріанського Хав'єра Мілеї у 2023 році.

Втім, Кіршнер відкинула звинувачення проти себе та звинуватила уряд у переслідуванні опозиції.

“Хіба не парадоксально, що вони користуються абсолютною свободою продовжувати робити те саме, завдаючи того ж болю, тих самих страждань аргентинському народу?” - сказала Кіршнер про політичних опонентів.

Кіршнер звинуватили в корупції після того, як розслідування встановило, що вона та її покійний чоловік створили будівельну компанію та підписали контракти в провінції Санта-Крус. За 12 років їхня компанія отримала майже 80% державних контрактів у провінції.

У 2022 році колегія з трьох суддів визнала її винною у шахрайстві, пов'язаному з перерахуванням мільйонів доларів грошей платників податків другу сім'ї. Вона заперечувала будь-які правопорушення. Водночас кілька посадовців з її адміністрації були засуджені в окремих справах про корупцію.

Наразі незрозуміло, чи відбуватиме експрезидентка тюремне ув'язнення, зокрема через її вік. Аргентинське законодавство дозволяє особам старше 70 років відбувати домашній арешт.