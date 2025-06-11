США готують часткову евакуацію свого посольства в Іраку

Сполучені Штати готують часткову евакуацію свого посольства в Іраку. Також США дозволять родинам військовослужбовців залишити місця розташування на Близькому Сході через підвищені ризики для безпеки в регіоні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американські та іракські джерела.

“Державний департамент має намір наказати вивезти посольство США в Багдаді. Намір полягає в тому, щоб зробити це комерційними засобами, але американські військові готові допомогти, якщо буде запропонована допомога”, – сказав американський чиновник.

Водночас джерела не уточнили, які ризики для безпеки спонукали до цього рішення.

“Державний департамент регулярно перевіряє американський персонал за кордоном, і це рішення було прийнято в результаті нещодавнього перегляду”, – сказала речниця Білого дому Анна Келлі у відповідь на запитання щодо часткової евакуації.

Посадовець з Білого дому повідомив, що президент США Дональд Трамп був обізнаний про цей крок, а інші джерела повідомили, що глава Пентагону Піт Хегсет санкціонував добровільний виїзд родин військових з місць по всьому Близькому Сходу, зокрема з Бахрейну.

Водночас ще один американський чиновник заявив, що не було ніяких змін у роботі авіабази Аль-Удейд у Катарі, найбільшої військової бази США на Близькому Сході. Також не було видано жодного наказу про евакуацію співробітників або сімей, пов'язаних з посольством США в Катарі.

Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде заявив, що в разі провалу перемовин про ядерну програму зі США та виникнення конфлікту Тегеран вдарить по американських базах у регіоні. Відповідну заяву він зробив у середу – за кілька днів до запланованого шостого раунду переговорів між Іраном та США щодо ядерної програми.

На початку червня Reuters стверджував, що Іран має намір відмовити Сполученим Штатам у підписанні договору, який би обмежував можливість Тегерана розробляти ядерну зброю.

Перед цим Іран попередив, що не укладе ядерну угоду зі США, якщо Вашингтон не надасть гарантій, що будь-який договір включатиме скасування санкцій.

У Ірані різко зросли запаси урану, необхідного для виготовлення ядерної зброї.