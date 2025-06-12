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Данія надала США широкий доступ до своєї військової інфраструктури

Відповідний договір підписували ще з Байденом.

Данія надала США широкий доступ до своєї військової інфраструктури
Прапор Данії
Фото: radatv

Парламент Данії переконливою більшістю голосів ратифікував безпековий договір зі Сполученими Штатами, який дає Вашингтону повний контроль над кількома важливими військовими об'єктами країни.

Як пише The Guardian, три авіабази у містах Каруп, Скрудструп та Ольборг фактично оголошуються зоною американської юрисдикції. Солдати зі США, що проходять там службу, у випадку порушень законодавства будуть відповідати перед американськими, а не данськими судами. 

Штати також отримують свободу будь-якої військової діяльності на означених територіях - розміщення особового складу, накопичення зброї та боєприпасів, навчання та технічна підтримка обладнання тощо.

Попри заяви окремих політиків про неприпустимість таких поступок, лише 11 депутатів проголосували проти угоди, в той час як підтримали її аж 94 парламентарі.

Цікаво, що угода була підписана урядом Данії ще у грудні 2023 року з адміністрацією Джо Байдена - задовго до того, як у Білий дім повернувся Дональд Трамп з риторикою про необхідність відібрати у Данії Гренландію. 
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