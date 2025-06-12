Данія надала США широкий доступ до своєї військової інфраструктури

Парламент Данії переконливою більшістю голосів ратифікував безпековий договір зі Сполученими Штатами, який дає Вашингтону повний контроль над кількома важливими військовими об'єктами країни.

Як пише The Guardian, три авіабази у містах Каруп, Скрудструп та Ольборг фактично оголошуються зоною американської юрисдикції. Солдати зі США, що проходять там службу, у випадку порушень законодавства будуть відповідати перед американськими, а не данськими судами.

Штати також отримують свободу будь-якої військової діяльності на означених територіях - розміщення особового складу, накопичення зброї та боєприпасів, навчання та технічна підтримка обладнання тощо.

Попри заяви окремих політиків про неприпустимість таких поступок, лише 11 депутатів проголосували проти угоди, в той час як підтримали її аж 94 парламентарі.

Цікаво, що угода була підписана урядом Данії ще у грудні 2023 року з адміністрацією Джо Байдена - задовго до того, як у Білий дім повернувся Дональд Трамп з риторикою про необхідність відібрати у Данії Гренландію.