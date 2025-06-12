Гарві Вайнштейна повторно визнали винним у злочині сексуального характеру

Суд у Нью-Йорку визнав одного з найуспішніших у минулому продюсерів Голлівуда Гарві Вайнштейна винним у вчиненні злочину сексуального характеру внаслідок повторного розгляду його справи.

Як пише Deutsche Welle, резонансне судове провадження довелося провести знову через виявлення помилок у першому процесі. Вайнштейн відмовився давати покази, а його захист викликав мінімальну кількість свідків.

Зрештою присяжні назвали експродюсера винним у харасменті щодо однієї жінки, зняли звинувачення у справі іншої та не змогли дійти згоди щодо третього випадку. Вайнштейн, який був присутнім на засіданні у колісному кріслі через поганий стан здоров'я, повторював слово "неправда" після оголошення вироку.

Загалом близько 80 жінок у межах руху #MeToo заявили, що Вайнштейн поводився з ними неналежним чином. У Каліфорнії він засуджений до 16 років за ґратами, тож справа у Нью-Йорку за будь-якого підсумку не дала б Вайнштейну свободи.