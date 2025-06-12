Гарві Вайнштейна повторно визнали винним у злочині сексуального характеру

Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
ГоловнаСвіт

Гарві Вайнштейна повторно визнали винним у злочині сексуального характеру

Колишній голлівудський продюсер відмовився свідчити.

Гарві Вайнштейна повторно визнали винним у злочині сексуального характеру
Гарві Вайнштейн у суді
Фото: EPA/UPG

Суд у Нью-Йорку визнав одного з найуспішніших у минулому продюсерів Голлівуда Гарві Вайнштейна винним у вчиненні злочину сексуального характеру внаслідок повторного розгляду його справи.

Як пише Deutsche Welle, резонансне судове провадження довелося провести знову через виявлення помилок у першому процесі. Вайнштейн відмовився давати покази, а його захист викликав мінімальну кількість свідків. 

Зрештою присяжні назвали експродюсера винним у харасменті щодо однієї жінки, зняли звинувачення у справі іншої та не змогли дійти згоди щодо третього випадку. Вайнштейн, який був присутнім на засіданні у колісному кріслі через поганий стан здоров'я, повторював слово "неправда" після оголошення вироку. 

Загалом близько 80 жінок у межах руху #MeToo заявили, що Вайнштейн поводився з ними неналежним чином. У Каліфорнії він засуджений до 16 років за ґратами, тож справа у Нью-Йорку за будь-якого підсумку не дала б Вайнштейну свободи.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies