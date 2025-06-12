​Затримали агентку, яка на замовлення РФ виготовляла вибухівку для терактів на Одещині

На Одещині затримали 36-річну мешканку Білгород-Дністровського, яка на замовлення росіян виготовляла вибухівку для терактів на Одещині.

Про це повідомили пресслужби СБУ на Одеської облпрокуратури.

Наприкінці 2024 року жінку завербували російські спецслужби через Telegram-канал. За грошову винагороду вона погодилася виконувати завдання ворога. Спочатку агентка отримувала від куратора геолокації схронів, з яких діставала пластид.

Потім зловмисниця працювала з вибухівкою в орендованій квартирі: "підсилювала" її гайками та приєднувала до СВП мобільні телефони для дистанційного підриву. Готові засоби ураження фігурантка закладала до схованок, координати яких отримувала від російського гру.

За наявною інформацією, такі схованки з СВП призначалися для інших ворожих агентів, які погоджувалися на виконання терактів. Однією із закладок фігурантки скористалася 21-річна переселенка з Донеччини. У січні цього року на замовлення РФ вона готувала підриви біля адмінбудівлі ЗСУ та припаркованого поруч авто на Одещині.

Тоді терористку затримали одразу після закладки СВП поблизу об’єктів. Дізнавшись про це, агентка, що виготовляла СВП, "залягла на дно". Утім, контррозвідники СБУ все одно вийшли на слід фігурантки і затримали.Під час обшуків у неї вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Фото: Одеська облпрокуратура Затримана російська агентка

У прокуратурі розповіли, що жінка отримала детальні інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП), а також організації відеоспостереження за військовим об’єктом у місті Білгород-Дністровський. Куратори навіть перерахували їй 18 000 грн на придбання компонентів для вибухівки та оренду квартири поблизу об’єкта.

9 січня 2025 року, діючи за вказівкою представників спецслужб РФ, підозрювана підготувала вибуховий пристрій до передачі виконавцю. Вона залишила його в пакеті у під’їзді багатоквартирного будинку неподалік від потенційної цілі.Того ж дня вибухівку привели в дію біля будівлі відділення військової служби правопорядку у ЗСУ міста Білгород-Дністровський Одеської області. На щастя, ніхто з особового складу й цивільних не постраждав.

Наразі підозрювана перебуває під вартою. Перевіряється її причетність до вчинення інших злочинів. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.