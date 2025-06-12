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СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими

У спецслужбі наголосили, що працюють аби  повернути з полону усіх українців.

СБУ показала ексклюзивне відео обміну полоненими
Фото: Скриншот відео

Служба безпеки показала ексклюзивне відео обміну полоненими 12 червня.

"Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського", - йдеться в дописі СБУ.

У спецслужбі наголосили, що працюють над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону усіх українців. 

  • 2 червня делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.
  • 9 червня  розпочався обмін військовополоненими між Україною та Росією у рамках  домовленостей у Стамбулі. Обмін триватиме в декілька етапів.  
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