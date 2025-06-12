У спецслужбі наголосили, що працюють аби повернути з полону усіх українців.

Служба безпеки показала ексклюзивне відео обміну полоненими 12 червня.

"Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського", - йдеться в дописі СБУ.

У спецслужбі наголосили, що працюють над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону усіх українців.