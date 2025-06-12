Прикордонники втретє затримали чоловіка, який намагався втекти з України

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали чоловіка, який намагався втекти з країни.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Порушник вирішив скористатися онлайн-картами, самостійно проклав маршрут і вирушив у подорож Самбірським районом, що на Львівщині”, - йдеться у повідомленні.
Втім, прикордонники вчасно виявили чоловіка за допомогою технічних засобів спостереження і затримали його.
У ДПСУ зазначили, що цього громадянина двічі вже затримували за подібні спроби втекти з країни.
На нього складено адмінпротокол, справу скеровано до суду.