Прикордонники втретє затримали чоловіка, який намагався втекти з України

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали чоловіка, який намагався втекти з країни.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Порушник вирішив скористатися онлайн-картами, самостійно проклав маршрут і вирушив у подорож Самбірським районом, що на Львівщині”, - йдеться у повідомленні.

Втім, прикордонники вчасно виявили чоловіка за допомогою технічних засобів спостереження і затримали його.

У ДПСУ зазначили, що цього громадянина двічі вже затримували за подібні спроби втекти з країни.

На нього складено адмінпротокол, справу скеровано до суду.