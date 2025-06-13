Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який перешкоджав діяльності ТЦК та СП і пошкодив службове авто

Поліцейські затримали у Харкові підозрюваного у перешкоджанні діяльності ТЦК.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“12 червня близько 16:40 на проспекті Тракторобудівників патрульні поліцейські зупинили автомобіль, яким керував 30-річний чоловік. Під час перевірки документів було встановлено, що він перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку”, - йдеться у повідомленні.

Коли на місце прибули працівники НемишлянськогоТЦК, водій почав конфліктувати з ними та чинив їм опір. Крім того, під час спроби втечі він умисно пошкодив службовий автомобіль ТЦК.

Поліцейські встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його за місцем проживання. Чоловіка доставили до ТЦК для притягнення до відповідальності відповідно до ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку).