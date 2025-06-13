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Чому офіційна статистика ВПО завищена і яких даних бракує. Розмовляємо з демографом Олексієм Позняком

Упродовж останнього місяця жителів понад 200 населених пунктів на Сумщині закликають евакуюватися через небезпеку з боку росіян. 

Заяви обласних органів влади знову підіймають на поверхню проблеми, з якими зіштовхуються внутрішньо переміщені особи: куди виїжджати куди? де жити? де працювати? а домашні улюбленці, з якими неохоче здають в оренду житло? Тому дехто через страх опинитися сам на сам з невідомістю вирішує залишитися вдома, під обстрілами. А історії тих, хто зіштовхнувся з труднощами й упередженнями, сприяють цьому.

Чи знає Україна масштаб проблем внутрішньо переміщених осіб, чи відомо, що з їхнім працевлаштуванням, скільки з них потребують допомоги і якої — LB.ua розпитав у Олексія Позняка, кандидата економічних наук, старшого наукового співробітника Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи.

Олексій Позняк
Фото: РБК-Україна/Віталій Носач
Олексій Позняк

В Україні офіційно озвучують 4,5 млн ВПО. Є області-лідери, які прийняли людей. На які дані опираєтеся ви?

З даними, на жаль, у нас не дуже добре. Дані Мінсоцполітики про зареєстрованих ВПО включають статистику ще до вторгнення, яка охоплювала чималу кількість так званих пенсійних туристів — котрі проживали на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей і їздили отримувати пенсію чи соцдопомогу на підконтрольну територію.

Про це свідчить, зокрема, той факт, що перше місце за кількістю зареєстрованих ВПО посідає Донецька область (522 тис. ВПО), одне з перших — Луганська (271 тис.). Зрозуміло, що в Луганській уже ніяких ВПО бути не може в тих кількох селах, які наші військовослужбовці утримують. Підозрюю, що там і населення вже постійного немає (станом на липень 2024 року, за даними Луганської обласної військової адміністрації, окупанти контролювали 95 % області). Чимала частина Донецької області перебуває під нашим контролем, але я сумніваюся, що ВПО масово розміщуються там. Скоріш за все, вони переїхали далі на захід.

А колишні пенсійні туристи залишилися в базі. Тобто офіційна цифра явно завищена.

Наскільки, за вашими оцінками? 

Перед повномасштабним вторгненням нараховували близько 1,5 млн осіб. За моїми розрахунками і розрахунками директора Київського міжнародного інституту соціології Володимира Паніотта, десь близько половини з них реальні ВПО, а половина — пенсійні туристи. Наші дані повністю не збігаються, є різниця, але порядок величин однаковий. Половина ВПО з часів до повномасштабного вторгнення — це пенсійні туристи.

І друга річ, яка впливає на кількість зареєстрованих ВПО, — це те, що багато людей виїхали до інших регіонів у перші тижні вторгнення, зокрема, з Києва, області, і частина з них так і не знялася з реєстрації та залишається в цій базі даних, хоч і повернулася. Скільки конкретно таких, сказати важко, але такі факти є.

Внутрішньо переміщені отримують консультації на базі VcentrіHUB Оболонського району
Фото: kyivcity.gov.ua
Внутрішньо переміщені отримують консультації на базі VcentrіHUB Оболонського району

Тож 3 млн зареєстрованих після лютого 2022 року, 750 тис. реальних ВПО до лютого 2022-го. Виходить близько 3,7 млн. Бо скільки цих нових, які вже повернулися в Київ та область, я не беруся сказати, це практично неможливо вирахувати. (Десь такі самі цифри вийшли і в Міжнародної організації мігрантів (МОМ) — LB.ua).

На основі яких даних ви робили розрахунки пенсійних туристів?

На основі даних про вікову структуру. На той час була дуже підвищена частка осіб пенсійного віку серед зареєстрованих ВПО. І я порівнював результати опитування МОМ, згідно з якими вікова структура реальних ВПО практично не відрізнялася від вікової структури постійного населення. Так я вийшов на таку цифру.

Паніотто інший метод використовував — опитував місцевих жителів про людей, з якими опитуваний найбільше спілкувався у визначений період. Треба було згадати п’ятьох осіб і сказати, де вони зараз, — і так вийшов на відповідну чисельність. У нього навіть менше, ніж у мене, вийшло реальних ВПО, але порядок величин однаковий.

Я так розумію, якщо немає чітких даних про кількість, то про дослідження труднощів, з якими люди зіштовхуються, теж не йдеться?

Знаю, що МОМ проводить вибіркові опитування і ці речі з’ясовують, так. Але зараз стоїть питання про організацію спеціального дослідження ВПО під егідою держорганів. Коли це буде, я не можу сказати.

Фото: EPA/UPG

Якщо вже йдеться про таке дослідження, то які дані важливо мати, щоб на них опиратися для ухвалення ефективних рішень?

Потреби внутрішньо переміщених осіб, труднощі з якими вони зіштовхуються. Ставлення ВПО до місцевого населення і місцевого населення до ВПО. Ну і об’єктивні речі: житлові умови, чи це власне житло, чи знімають, чи мешкають у пунктах колективного розміщення. Отакі речі, звичайно, бажано було б знати аж до рівня громад.

Це потребує налагодження і часу.

У чому складність для держорганів мати чіткіші дані про реальний стан справ?

Бо налагодити цю статистику не так просто. У першу чергу потрібне масштабне вибіркове опитування. 

Зараз узагалі з обліком Держстату певні проблеми. Він від початку повномасштабного вторгнення перестав публікувати інформацію, крім індексу цін і ще кількох даних. 

Тому йдеться не лише про проблему статистики щодо ВПО, а загалом про те, що в нас зараз певні проблеми зі статистичним забезпеченням.

Переселенці з Миколаєва й родини, яким вдалося втекти з тимчасово окупованих територій, отримують допомогу на залізничному вокзалі Одеси, 2 червня 2022 року, перед тим як рушити на захід України або за кордон.
Фото: EPA/UPG
Переселенці з Миколаєва й родини, яким вдалося втекти з тимчасово окупованих територій, отримують допомогу на залізничному вокзалі Одеси, 2 червня 2022 року, перед тим як рушити на захід України або за кордон.

Це про фінансовий складник?

Про нього теж. І ситуація не сприяє, бо не всі люди відчинять двері в нинішніх умовах, телефони не всі беруть, якщо невідомий номер.

Як внутрішня міграція внаслідок війни впливає на економіку країни й окремо громад?

ВПО можна розглядати як трудовий ресурс для тих громад, у яких вони проживають. Особливо за нинішніх умов, коли пропозиція робочої сили зменшується, а потреба залишається на достатньому рівні. Їхнє залучення в місцеву економіку може розв'язати питання забезпечення економіки робочою силою.

Коли ВПО проживають в інших громадах, також є певний вплив місцевого населення на їхню ментальність. І якщо все складеться добре і ми будемо повертати території, куди переміщені особи зможуть повернутися, то вони можуть частково стати носіями тієї іншої ментальності, яку буде перебирати місцеве населення — ті, хто не виїжджав.

Я так розумію, що немає інформації і про трудову діяльність цих людей. Скільки з них працевлаштовані, скільки потребують соцдопомоги і чи бачите реальні успішні приклади, де це вирішували б у громадах?

Докладних даних на державному рівні точно немає. Можливо, в якихось громадах налагоджені певні реєстри ВПО і їхнього працевлаштування. Та я такої інформації не маю.

Але загалом рівень працевлаштування ВПО нижчий, ніж у місцевого населення, — це об’єктивна реальність, на жаль.

А які, на ваш погляд, причини, чому одним вдається адаптуватися і почати вибудовувати життя на новому місці, а іншим ні? З очевидного це, мабуть, вік? Старшим людям може бути складніше. Які можуть бути неочевидні причини?

Тут більше залежить навіть не від віку, а від індивідуальних особливостей людини. Хтось швидко адаптується, а хтось так і не може багато років адаптуватися до нових умов необхідною мірою.

Як тут могла б посприяти держава? Якщо не говорити тільки про гроші.

Розв'язувати проблему житла за змогою, тому що модульні містечка — це непогано на перший час, але в довгостроковій перспективі треба, щоб ВПО проживали серед місцевого населення, щоб не формувались анклави. 

Також це сприяння у підвищенні кваліфікації, перекваліфікації — тоді вони будуть більш конкурентоздатними на ринку праці. І взагалі налагодження цієї статистики, у тому числі статистики потреб.

Фото: надане Олексієм Чернишовим

Якщо дивитися з іншого боку, зі сторони громади — які фактори чи процеси сприяють адаптації: чому в одній громаді людям вдається, а в іншій ні?

Тут теж залежить від людей. І першочергово, звичайно, від керівництва громади. Якщо ці люди нормально ставляться до ВПО, то вони будуть агітувати земляків, щоб було толерантне ставлення. 

І взагалі є індивідуальні фактори: люди різні, по-різному ставляться до різних людей.

Упереджене ставлення до внутрішньо переміщених осіб, на жаль, є. Через що люди і воліють залишатися під обстрілами, ніж виїжджати і потім не мати змоги знайти житло, особливо якщо є домашні улюбленці. Але ж і російська пропаганда часто підкидає. Це вже складник інформаційної політики, вона, виходить, програна?

Не те що програна — але політика поширення толерантності в суспільстві недостатня. Слід працювати в цьому напрямку серйозніше: потрібно і соціальні реклами, і інформаційні речі впроваджувати, щоб пояснювати людям важливість того, що маємо бути консолідованим населенням.

Тут є над чим працювати. Знаю, що зараз розробляють нову стратегію державної міграційної політики. Я думаю, там ці речі знайдуть своє відображення.

Фото: EPA/UPG

Ви вже бачили попередньо, які акценти там є?

У тому числі і стосовно вищезгаданих речей.

Тобто є шанс, що ситуація покращає?

Є сподівання. Просто потрібно розуміти, що дуже швидко це все не буде. Але є сподівання, що дійдемо до покращення ситуації.

А не дуже швидко — це?...

Я не можу сказати, я не екстрасенс і не таролог.

У листопаді тема ВПО знову звучала в негативному ключі, бо з подачі одного нардепа з'явилася цифра 150 тис. осіб, які буцімто повернулися в окупацію. Ірина Верещук спростувала це число і сказала, що «такої статистики немає і не може бути». Чому не може бути?

А як вона може бути? Статистика — це фіксація фактів. Як можна зафіксувати, що хтось проживав на території, що стала непідконтрольною, переселився, а потім повернувся на цю територію. Це можуть бути тільки якісь оцінки, але наскільки вони науково обґрунтовані? Тут потрібні якісь зачіпки.

Відповідно, там, де можна зібрати факти, там є статистика, там, де не можна, там даних немає. Щось можна вирішити частково шляхом вибіркових опитувань, але ніхто ж не проводитиме опитування на непідконтрольній території.

На ваш погляд, чи потрібні нам узагалі такі дані? Вони на щось впливатимуть?

Чим більше є надійної інформації, тим краще в усіх випадках. Треба, звичайно, максимально знати, що відбувається. 

Але знати на основі надійних даних. Там, де надійних даних немає, то відсутність інформації, можливо, буде кращою, ніж наявність недостовірної.

Катерина АмелінаКатерина Амеліна, кореспондентка LB.ua
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