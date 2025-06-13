На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 5 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 12 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: в Іллінівці та Миколайпіллі. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 13 червня.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено будівлю. У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено понад 30 приватних будинків, 2 двоповерхівки і адмінбудівлю. У Шахівській громаді пошкоджено 6 будинків: 3 у Торецькому, 2 в Новоторецькому, 1 у Володимирівці.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено гараж і мотоцикл, у Зарічному — 2 будинки. У Дружківці пошкоджено промислову будівлю; у Миколайпіллі 1 людина загинула і 2 поранені. В Іллінівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 будинки і автобус; у Довгій Балці пошкоджено 18 будинків. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено приватний будинок, багатоповерхівку, аптеку і авто.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 10 будинків.