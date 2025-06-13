Національна поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба Нацполу.

Наразі триває понад 500 обшуків.

"Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу. Операція проходить у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.

Деталі обіцяють повідомити після завершення усіх слідчих дій.

Фото: Нацполіція Нацполіція, обшук

Фото: Нацполіція Нацполіція, обшук

У травні Нацпол провів понад 200 обшуків у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу.

На початку року поліція проводить понад 1000 одночасних обшуків по країні у справах незаконного продажу зброї. Метою називали перекриття каналів збуту і вилучення трофейної зброї і боєприпасів.