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Нацполіція проводить понад 500 обшуків в рамках спецоперації по боротьбі з незаконним обігом зброї

Деталі обіцяють повідомити після завершення усіх слідчих дій.

Нацполіція проводить понад 500 обшуків в рамках спецоперації по боротьбі з незаконним обігом зброї
Фото: Нацполіція

Національна поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба Нацполу.

Наразі триває понад 500 обшуків.

"Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу. Операція проходить у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.

Деталі обіцяють повідомити після завершення усіх слідчих дій.

Нацполіція, обшук
Фото: Нацполіція
Нацполіція, обшук

Нацполіція, обшук
Фото: Нацполіція
Нацполіція, обшук

У травні Нацпол провів понад 200 обшуків у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу

На початку року поліція проводить понад 1000 одночасних обшуків по країні у справах незаконного продажу зброї. Метою називали перекриття каналів збуту і вилучення трофейної зброї і боєприпасів. 
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