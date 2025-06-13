Ліпавський: Чехія планує передати Україні більше боєприпасів у 2025 році

Цьогоріч Чехія планує передати Україні ще більше боєприпасів у рамках своєї ініціативи і продовжити її у 2026 році.

Про це йшлося під час двосторонніх переговорів між главами МЗС України Андрієм Сибігою та Чехії Яном Ліпавським, пише Укрінформ.

"Я радий, що Європа почала брати більшу участь у підтримці України. Чехія продовжуватиме відігравати свою роль, зокрема через участь у "Коаліції охочих" та продовження нашої Ініціативи щодо боєприпасів. Ми хочемо поставити цього року більше боєприпасів великого калібру, ніж у 2024 році, і продовжити цю ініціативу у 2026 році", – зазначив Ліпавський.

Глава МЗС зазначив, що інтенсивність чесько-українських контактів показує, наскільки важливим і ключовим партнером республіка є для України, та запевнив, що Чехія й надалі буде надійним союзником і партнером України.