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Петр Фіала: чеська ініціатива може цьогоріч надати Україні стільки ж боєприпасів, як і минулого року

Ймовірно, йдеться про 1,5 млн снарядів.

Петр Фіала: чеська ініціатива може цьогоріч надати Україні стільки ж боєприпасів, як і минулого року
Артилерійські снаряди 155 мм.
Фото: telegraph.co.uk

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала прокоментував роботу чеської ініціативи з постачання снарядів в Україну.

Про це повідомляє Reuters

Фіала запевнив, що цьогоріч чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів в Україну може поставити принаймні стільки ж снарядів у 2025 році, скільки було надано минулого року. 

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Таку заяву Фіала зробив після паризького саміту з українським президентом Володимиром Зеленським та іншими лідерами.

Як зазначає Reuters, у лютому Міноборони Чехії повідомило, що чеська ініціатива торік забезпечила Україні 1,5 млн артилерійських снарядів. З них снарядів калібру 155 мм - 500 тис. одиниць.

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