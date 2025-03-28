Петр Фіала: чеська ініціатива може цьогоріч надати Україні стільки ж боєприпасів, як і минулого року

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала прокоментував роботу чеської ініціативи з постачання снарядів в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Фіала запевнив, що цьогоріч чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів в Україну може поставити принаймні стільки ж снарядів у 2025 році, скільки було надано минулого року.

Таку заяву Фіала зробив після паризького саміту з українським президентом Володимиром Зеленським та іншими лідерами.

Як зазначає Reuters, у лютому Міноборони Чехії повідомило, що чеська ініціатива торік забезпечила Україні 1,5 млн артилерійських снарядів. З них снарядів калібру 155 мм - 500 тис. одиниць.