Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали дев’ятьох осіб, які намагалися налагодити нелегальний збут «трофейної» зброї у різних регіонах України.

затримання торговців зброєю

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Серед вилученого у зловмисників:

бойові дрони та комплектуючі до них,

протитанкові гранатомети,

автомати Калашникова,

вибухівка.

вилучена зброя та боєприпаси

вилучена зброя та боєприпаси

Так, на Харківщині піймали командира відділення військової частини, який намагався продати оптичні приціли наведення для ударних безпілотників.

У Миколаївській області двоє мешканців звільненої Снігурівки збували російські гранатомети «Джміль» та «Аглень».

На Кіровоградщині двоє контрактників-дезертирів торгували трофейними автоматами та бойовими гранатами.

У Черкаській області житель, раніше судимий за поширення російської пропаганди, використовував свої кримінальні зв’язки для продажу зброї.

На Закарпатті троє зловмисників, серед яких двоє раніше засуджені за наркоторгівлю та крадіжки, намагалися продати 8 кг тротилу з детонаторами та арсенал бойових гранат.

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 7 років ув’язнення.