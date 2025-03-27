Мечеть побудували з ініціативи Головного управління розвідки Міноборони України, в чиїх лавах воюють багато бійців-мусульман.

В Україні вперше з’явилась військова мечеть Ас-Салам. Будівництво культової споруди відбулось завдяки зусиллям небайдужих меценатів, повідомляє ГУР.

Урочисте відкриття, як належить традиції, розпочалось з читання Корану та колективної молитви.

У заході взяли участь бійці ГУР, які сповідують іслам, бригадний генерал Дмитро Усов, представник Міністерства оборони України, голова Центру міжнародних відносин “Мир і безпека” Хусамеддін Аль-Халавані, капелани Костянтин Холодов та Сулейман Хайруллаєв.

“На постійній основі тут плануються пʼятничні молитви та збори для мусульман, де вони зможуть вчитися читати Коран та будуть примножувати свою духовну віру”, – зазначив Сулейман Хайруллаєв.

У новій мечеті є все необхідне для релігійних обрядів. Коран – двома мовами: арабською та українською.

“Для мусульманина мечеть – місце, де він може набратися сили духу, яка є надважливою для воїна. Відкриття цієї мечеті – дуже важливий приклад для всієї України та великий подарунок для всіх мусульман, які служать Україні”, – сказав Голова Центру міжнародних відносин “Мир і безпека” Хусамеддін Аль-Халавані.

Відкриття мечеті Ас-Салам відвідав начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Він подякував бійцям, які сповідують іслам, за мужність у боях з російськими окупантами та передав для мечеті збірки молитов та поминань Аллага для воїна-мусульманина, впорядковані Службою військового капеланства ГУР МО України.