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В Україні вперше відкрили військову мечеть

Мечеть побудували з ініціативи Головного управління розвідки Міноборони України, в чиїх лавах воюють багато бійців-мусульман.

В Україні вперше відкрили військову мечеть
Фото: ГУР

В Україні вперше з’явилась військова мечеть Ас-Салам. Будівництво культової споруди відбулось завдяки зусиллям небайдужих меценатів, повідомляє ГУР.

Урочисте відкриття, як належить традиції, розпочалось з читання Корану та колективної молитви.

У заході взяли участь бійці ГУР, які сповідують іслам, бригадний генерал Дмитро Усов, представник Міністерства оборони України, голова Центру міжнародних відносин “Мир і безпека” Хусамеддін Аль-Халавані, капелани Костянтин Холодов та Сулейман Хайруллаєв. 

“На постійній основі тут плануються пʼятничні молитви та збори для мусульман, де вони зможуть вчитися читати Коран та будуть примножувати свою духовну віру”, – зазначив Сулейман Хайруллаєв.

У новій мечеті є все необхідне для релігійних обрядів. Коран – двома мовами: арабською та українською. 

“Для мусульманина мечеть – місце, де він може набратися сили духу, яка є надважливою для воїна. Відкриття цієї мечеті – дуже важливий приклад для всієї України та великий подарунок для всіх мусульман, які служать Україні”, – сказав Голова Центру міжнародних відносин “Мир і безпека” Хусамеддін Аль-Халавані. 

Відкриття мечеті Ас-Салам відвідав начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Він подякував бійцям, які сповідують іслам, за мужність у боях з російськими окупантами та передав для мечеті збірки молитов та поминань Аллага для воїна-мусульманина, впорядковані Службою військового капеланства ГУР МО України.

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