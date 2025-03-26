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Представник ГУР: у геополітичному прогнозі Росія хоче закрити "українське питання" до 2026-го

Якщо війна затягнеться ще на десятиліття, Росія боїться, що не зможе досягнути рівня США і КНР. 

Представник ГУР: у геополітичному прогнозі Росія хоче закрити "українське питання" до 2026-го
заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький
Фото: Олександр Ратушняк

Росія має геополітичний прогноз на 2026-2035 роки з оцінкою наслідків до 2045-го. У ньому прописали, що "українське питання" має бути завершене до 2026-го р., сказав під час круглого столу "Нові контури європейської безпеки" представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. В інакшому випадку Росія вважає, що їй не вдасться наздогнати рівень Китаю і США, наводить слова розвідника РБК-Україна

За даними України, країна-агресорка має 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 20245-го року. Шість із цих сценаріїв пов'язані з північною Європою. 

З Польщею пов'язані чотири сценарії. Але спершу Росія хоче вирішити питання України. 

"Бо якщо війна продовжиться ще 5-10 років, Росія ніколи не зможе наздогнати й стати на один рівень із США і Китаєм", - додав представник ГУР.

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