У Києві викрили три схеми уникнення мобілізації. Серед організаторів – травматолог і пенсіонер

Вартість "послуг" ділків була різною – від 6 000 до 25 000 тисяч доларів.

Поліція Києва та СБУ ліквідували схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Організаторами виявилися чоловіки віком від 34 до 68 років, серед яких є лікар-травматолог однієї з місцевих лікарень.

Як повідомили у Нацполіції, у трьох оборудках ділки діяли за однією і тією ж самою схемою. Прикриваючись зв’язками в територіальних ТЦК та СП, а також закладах охорони здоров’я, вони пропонували чоловікам призовного віку за гроші виготовити фіктивні медичні довідки та висновки ВЛК щодо їх непридатності до військової служби. Надалі "клієнти" на підставі фіктивних діагнозів отримували можливість безпечно та без перешкод перетнути кордон з метою уникнення мобілізації.

Вартість «послуг» у фігурантів була різною - від 6 000 до 25 000 тисяч доларів.

Фото: Нацполіція Вилучені гроші

Організаторів однієї зі схем, 39-ти та 34-річного мешканців Київщини, правоохоронці затримали в одному зі столичних ресторанів під час отримання 25 тисяч доларів від "клієнта".

Ще одного організатора, 68–річного пенсіонера, правоохоронці затримали поблизу однієї зі станцій столичного метрополітену, адже саме це місце він визначив для передачі 20 тисяч доларів.

Організаторів ще однієї оборудки затримали у столиці. Вони також призначили зустріч для отримання коштів у місцевому закладі харчування. У них, окрім отриманих грошей, поліцейські також вилучили "чорнові" записи, які підтверджували причетність фігурантів до злочинної діяльності.

Фото: Нацполіція Один із затриманих організаторів

Всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення особи через державний кордон України, а лікарю ще й за ч. 5 ст. 27 ст. 336 – сприяння у вчиненні пособництва в ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Підозрюваним загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.