ППО збила близько половини запущених Росією дронів, ще частина – локаційно втрачені

Захисники вночі збили 56 ударних безпілотників, якими РФ атакувала Україну. Ще 48 дронів – локаційно втрачені.

"У ніч на 26 березня 2025 року (із 20.00 25 березня) противник атакував 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, сході та в центрі країни.

48 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.