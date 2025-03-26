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ППО збила близько половини запущених Росією дронів, ще частина – локаційно втрачені

Росіяни атакували Україну 117 ударними безпілотниками.

ППО збила близько половини запущених Росією дронів, ще частина – локаційно втрачені
Робота мобільної бригади ППО
Фото: Сумська ОВА

Захисники вночі збили 56 ударних безпілотників, якими РФ атакувала Україну. Ще 48 дронів – локаційно втрачені. 

"У ніч на 26 березня 2025 року (із 20.00 25 березня) противник атакував 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим", – йдеться у повідомленні Повітряних сил. 

Станом на 09.00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, сході та в центрі країни.

48 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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