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Уночі росіяни атакували Охтирку на Сумщині, пошкоджена цивільна інфраструктура

За попередніми даними, від обстрілу ніхто не постраждав. 

Уночі росіяни атакували Охтирку на Сумщині, пошкоджена цивільна інфраструктура
наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція

У ніч на 26 березня ворог атакував Охтирку Сумської області безпілотниками. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. 

Про це повідомили у поліції Сумщини та в ОВА. 

Унаслідок влучань пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, 2 житлові багатоповерхівки, 5 автомобілів, 4 магазини та 14 кіосків, 9 господарчих споруд.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, які фіксують пошкодження, приймають заяви від власників майна та документують наслідки удару.

За даними фактами розпочаті кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Як повідомили у ОВА, у небі над областю зенітники збили 5 ворожих “Шахедів”. З початку року підрозділами ППО області ліквідовано 792 російські дрони.

  • Нещодавно через російські обстріли на Сумщині постраждали двоє дітей.
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