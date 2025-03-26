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​На Херсонщині від російської агресії постраждали 39 населених пунктів, поранені люди

Окупанти понівечили будинки, газогін та приватні автомобілі.

​На Херсонщині від російської агресії постраждали 39 населених пунктів, поранені люди
Наслідки обстрілу Херсонщини, фото ілюстративне
Фото: Херсонська МВА

На Херсонщині від російської агресії постраждали 39 населених пунктів. Поранені троє людей. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Садове, Придніпровське, Микільське, Токарівка, Новотягинка, Приозерне, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Велетенське, Томина Балка, Берегове, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Одрадокам'янка, Тягинка, Урожайне, Милове, Дудчани, Качкарівка, Львове, Ольгівка, Миколаївка, Новоолександрівка, Новорайськ, Костирка, Монастирське, Нововоронцовка, Осокорівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12  приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 3 "Shahed-131/136".

  • Нещодавно у Бериславі на Херсонщині поліцейські підірвалися на російській "пелюстці".
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