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Колишній мер Сум Лисенко, якого звинувачують в отриманні хабаря, мобілізувався до ЗСУ

У 2023 році Лисенка з директором департаменту ЖКГ Олександра Журбою затримали під час отримання 2,1 млн грн хабаря.

Колишній мер Сум Лисенко, якого звинувачують в отриманні хабаря, мобілізувався до ЗСУ
Мер Сум Олександр Лисенко
Фото: Сумська міська рада

Колишній мер міста Суми Олександр Лисенко, якого звинувачують в отриманні хабаря, мобілізувався до Збройних сил України.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

Офіційно повідомляю - наразі я проходжу службу в лавах Збройних Сил України. Наразі знаходжуся на військовому полігоні. Далі буду проходити службу в тій бойовій частині, де вирішить військове командування", - написав Лисенко.

Водночас, він додав, що продовжить інформувати щодо ситуації в Сумах та громаді.

У чому звинувачують Лисенка

2 жовтня 2023 Лисенка з директором департаменту ЖКГ міськради Сум Олександра Журбою було затримано співробітниками СБУ і НАБУ під час отримання хабаря в 2,1 млн грн. Вони вимагали гроші у компанії, що займалася вивезенням сміття. 3 жовтня Лисенку та Журбі оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ та заарештували до 2 грудня 2023 року із заставою в 3 млн грн. Згодом розмір застави було зменшено до 1,48 млн грн.

6 жовтня 2023 року Лисенка випустили після внесення застави 3 млн грн, 9 жовтня його було відсторонено від посади мера. 31 січня 2024 року депутати міськради Сум відсторонили Лисенка з посади мера. 

9 квітня 2024 року почався розгляд справи щодо скасування рішення міськради та поновлення Лисенка на посаді мера. 18 вересня 2024 року справу Лисенка за звинуваченням у хабарництві передали до суду.

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