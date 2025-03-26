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Південно-донецький напрямок

Танковий двобій, розбита російська колона, знищення техніки й окупантів: ТГ "Вугледар" показала роботу за тиждень

Росія атакувала українські позиції на Південно-донецькому напрямку 187 разів.

Танковий двобій, розбита російська колона, знищення техніки й окупантів: ТГ "Вугледар" показала роботу за тиждень
Кадри знищення російської колони

За останній тиждень в зоні відповідальності тактичної групи «Вугледар» ворог 187 разів здійснював штурмові дії.

Під час проведення атак окупанти продовжують використовувати значну кількість піхотинців як «гарматне м’ясо». До українських позицій рухаються пішки, на багі, квадроциклах, мотоциклах. Часто на перероблених для вміщення більшої кількості військовослужбовців, легковиках, здебільшого ще радянського виробництва – «Жигулях», «Москвичах», «Волгах», які переробляють на кабріолети.

Почастішали випадки використання для атак росіян з недієздатними кінцівками – в гіпсі, поранених, на милицях.

У новому відео в рамках спільного проєкту ТГ «Вугледар» та LB.ua «Південно-донецький напрямок» - кадри знищення російської колони з десятка бронемашин та автомобілів, танковий двобій та ефектне "мінусування" окупантів.

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