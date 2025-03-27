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Ворог влаштував масований обстріл Херсона. Убито людей, є поранені (оновлено)

Росіяни накрили вогнем центр.

Ворог влаштував масований обстріл Херсона. Убито людей, є поранені (оновлено)
ворог вдарив по Херсону
Фото: скріншот

Російська армія вдень влаштувала масований обстріл Херсона. Відомо про двох жертв і поранених. 

Під удар потрапила центральна частина міста. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram. 

"Ворог масовано криє вогнем місто. Нині відомо про одного пораненого – «швидка» доставила його до лікарні. Попередньо, ще одна людина загинула. Перебувайте у безпечних місцях! Без потреби не виходьте на вулицю!" – сказав він. 

За оновленими даними, загиблою є жінка 55 років. Згодом кількість жертв зросла до двох – Росія вбила чоловіка на вулиці. 

Зросла і кількість потерпілих – росіяни вдарили по машині швидкої допомоги, яка надавала допомогу потерпілому. 

"Медики евакуйовували до лікарні 59-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію та поранення живота. У цей момент росіяни атакували їх. Через ворожий удар 33-річний фельдшер та 63-річний водій дістали вибухові травми і контузії. Усі потерпілі наразі перебувають у лікарні", – повідомив Прокудін. 

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