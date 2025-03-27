У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Шахи: найкращим серед українців на Чемпіонаті Європи поки що є Василь Іванчук
Шахи: найкращим серед українців на Чемпіонаті Європи поки що є Василь Іванчук
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
У Росії винесли вироки 23-м полоненим “азовцям” – від 13 до 23 років колонії
У Росії винесли вироки 23-м полоненим “азовцям” – від 13 до 23 років колонії
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Скандал входить у чат
Скандал входить у чат
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: за сім місяців боїв на Курщині втрати ворога склали 55 тисяч осіб

З них безповоротні – більш ніж 22,2 тисячі, санітарні – більш ніж 31,8 тисячі загарбників, полонені – понад 940 осіб. Наразі ворог намагається перевести бойові дії на територію Сумщини.

Сирський: за сім місяців боїв на Курщині втрати ворога склали 55 тисяч осіб
Фото: телеграм / Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що працював у Сумській області у зв’язку зі збільшенням інтенсивності дій противника та намаганням ворога витіснити і перевести бойові дії на територію Сумщини. За його інформацією, тут, в операційній зоні угруповання військ “Курськ”, наші воїни й надалі проводять оборонну операцію, щоб не допустити прориву противника вглиб території України. З тією ж метою українські війська здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії.

“В ході роботи детально вивчив усі проблемні питання, які стосуються організації забезпечення бойових дій, а також прийняв рішення про поповнення боєприпасів, дронів та переміщення резервів”, – повідомив Головнокомандувач. 

За його даними, за сім з половиною місяців від початку Курської операції загальні втрати, яких наші воїни завдали противнику, становлять понад 55 тис. осіб. Із них безповоротні – більш ніж 22,2 тисячі, санітарні – більш ніж 31,8 тисяч загарбників, полонені – понад 940 осіб.

“Моя шана воїнам на Курському напрямку за результативність та стійкість. Завдяки вам тримаємо “санітарну зону” на території країни-агресора, блокуємо ворога на північному кордоні Сумщини. Впевнений, що нові наступи і нові перемоги в нас попереду”, – заявив генерал.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies