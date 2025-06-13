ЗМІ: США перекидають військові сили на Близький Схід

США перекидають два есмінці та військові сили до Східного Середземномор'я через загрозу атаки Тегерана у відповідь на удари Ізраїлю по Ірану.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на двох американських чиновників.
Військово-морський флот віддав розпорядження есмінцю USS Thomas Hudner розпочати рух у бік Східного Середземномор'я, а також розпорядився, щоб другий есмінець розпочав рух уперед, щоб він міг бути готовим до дій за запитом Білого дому.
Один із чиновників також зазначив, що Трамп зустрічається з керівниками своєї Ради національної безпеки, щоб обговорити ситуацію.
- 13 червня Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів, назвавши зброю масового знищення в руках режиму ісламської республіки "екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу".