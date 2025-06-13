ЗМІ: США перекидають військові сили на Близький Схід

США перекидають два есмінці та військові сили до Східного Середземномор'я через загрозу атаки Тегерана у відповідь на удари Ізраїлю по Ірану.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на двох американських чиновників.

Військово-морський флот віддав розпорядження есмінцю USS Thomas Hudner розпочати рух у бік Східного Середземномор'я, а також розпорядився, щоб другий есмінець розпочав рух уперед, щоб він міг бути готовим до дій за запитом Білого дому.

Один із чиновників також зазначив, що Трамп зустрічається з керівниками своєї Ради національної безпеки, щоб обговорити ситуацію.