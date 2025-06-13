Тимчасовий уряд Нідерландів підтримав збільшення витрат на оборону до 5% ВВП

Тимчасовий уряд прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа погодився підвищити витрати на оборону й безпеку до 5% ВВП до 2032 року, передає Bloomberg.

Це відповідає новій меті, запропонованій НАТО.

«Ми домовилися про 5% ВВП: 3,5% на основні оборонні витрати і 1,5% на ширшу безпеку, але ми відкриті до обговорення точного року і шляху до цієї мети», — заявив міністр оборони Рубен Брекельманс. За його словами, деякі країни можуть потребувати гнучкості щодо строків.

Очікується, що виконання цілі обійдеться Нідерландам у 19 мільярдів євро. Нова мета перевищує навіть поточні витрати США на оборону як частку ВВП.

Рішення уряду може призвести до конфлікту з парламентом, який минулого тижня висловився проти ініціативи НАТО у необов’язковому голосуванні. Обговорення плану в парламенті заплановане на вівторок, 17 червня.

Саміт НАТО пройде 24–25 червня в Гаазі. Очікується участь президента США Дональда Трампа, який раніше закликав союзників підвищити оборонні витрати до 5% ВВП і погрожував виходом США з альянсу.