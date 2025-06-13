Зеленський призначив нову керівницю місії України при НАТО

Володимир Зеленський підписав указ про призначення нової керівниці місії України при НАТО.
Текст документа оприлюднили на сайті президента.
«Призначити Гетьманчук Альону Анатоліївну главою місії України при НАТО», - зазначено в указі.
Гетьманчук на своїй фейсбук сторінці подякувала попередниці – Наталії Галібаренко.
«Деякі думки - згодом, наразі - повне занурення в підготовку до саміту в Гаазі», - додала новопризначена очільниця місії.
- Альона Гетьманчук - засновниця та директорка аналітичного Центру “Нова Європа”, позаштатна старша аналітикиня Атлантичної Ради США (Atlantic Council).
- З 2016 року є членкинею Консультаційного комітету президентів України і Польщі.