Зеленський призначив нову керівницю місії України при НАТО

«Деякі думки - згодом, наразі - повне занурення в підготовку до саміту в Гаазі», - додала новопризначена очільниця місії.

«Призначити Гетьманчук Альону Анатоліївну главою місії України при НАТО», - зазначено в указі.

Володимир Зеленський підписав указ про призначення нової керівниці місії України при НАТО.

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