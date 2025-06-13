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Зеленський призначив нову керівницю місії України при НАТО

Очолить місію Альона Гетманчук.

Зеленський призначив нову керівницю місії України при НАТО
Альона Гетманчук
Фото: Facebook/Alyona Getmanchuk

Володимир Зеленський підписав указ про призначення нової керівниці місії України при НАТО.

Текст документа оприлюднили на сайті президента.

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«Призначити Гетьманчук Альону Анатоліївну главою місії України при НАТО», - зазначено в указі.

Гетьманчук на своїй фейсбук сторінці подякувала попередниці – Наталії Галібаренко.

«Деякі думки - згодом, наразі - повне занурення в підготовку до саміту в Гаазі», - додала новопризначена очільниця місії.

  • Альона Гетьманчук - засновниця та директорка аналітичного Центру “Нова Європа”, позаштатна старша аналітикиня Атлантичної Ради США (Atlantic Council). 
  • З 2016 року є членкинею Консультаційного комітету президентів України і Польщі.
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