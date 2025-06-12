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200 тис. грн штрафів сплатили порушники мовного законодавства у 2025 році — Кремінь

Загалом з початку року Уповноважений із захисту державної мови отримав 1182 звернення. 

200 тис. грн штрафів сплатили порушники мовного законодавства у 2025 році — Кремінь
Тарас Кремінь
Фото: скрин відео

Від початку 2025 року порушники мовного законодавства сплатили до місцевих бюджетів штрафи на суму майже 200 тисяч гривень. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь. 

За його словами, протягом 2025 року на адресу Уповноваженого “надійшли 1 182 звернення, за якими ми зараз проводимо 420 заходів державного контролю — виявляємо ознаки порушення конкретним суб'єктом господарювання з наданням відповідної інформації. За цей рік я особисто розглянув 252 справи про адміністративні правопорушення. Виніс 57 штрафів. У середньому це 3 400 грн. Звичайно, там були і повторні 134 попередження. Близько 200 000 грн сплачено порушниками до місцевих бюджетів. Тенденція аналогічна до тієї, що була і 2024 року”.

При цьому Кремінь відзначив, що “порушень не стало менше, тому що з'являються нові інтернет-ресурси, нові мовні скандали, чергові порушення, пов'язані з недотриманням мовного закону у сфері обслуговування або інформації про товари і послуги. І це стосується також міст-мільйонників. Але ми зараз поступово розгалужуємо мережу представників Уповноваженого, активно співпрацюємо з місцевою владою, розділяємо свою відповідальність з місцевими депутатами, з громадськими організаціями, закладами освіти, відповідальними політичними силами”.

Загалом, повідомив Уповноважений із захисту української мови, “у 80 % звернень за результатами заходів державного контролю ситуація виправляється. В обслуговуванні, зовнішній рекламі й освіті, інформації про товари і послуги. Тобто, скажімо, якщо вивіска була недержавною мовою, вона змінюється на українську — і на тому ситуація закривається”.

— Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2029 року. 

— Дія закону поширюється на понад 30 сфер суспільного життя — державне управління, ЗМІ, освіту, культуру, рекламу, послуги тощо. Приватне спілкування ним не регулюється. Дотримання вимог української мови контролює офіс Уповноваженого з мовного законодавства. У разі порушень — можуть застосовуватися санкції, зокрема у сфері захисту прав споживачів.

Штраф за перше порушення протягом року (без попередження або після попередження) становить від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — це 3 400 – 5 100 грн.

Повторне порушення упродовж року: від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 8 500 – 11 900.
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