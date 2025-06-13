Колишньому нардепу-“регіоналу” Вадиму Новинському повідомлено про підозру у несплаті 4,3 млрд грн податків

Екснардеп раніше отримав підозру у злочинах проти основ національної безпеки України.

Колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у несплаті 4,3 млрд грн податків, повідомляє Офіс Генпрокурора. За даними джерел українських медіа, йдеться про Вадима Новинського.

Народному депутату України кількох скликань від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок», який раніше також входив до складу «Партії регіонів», повідомлено про підозру за фактом ухилення від сплати до державного бюджету України податку на доходи фізичних осіб з інвестиційного прибутку, отриманого за кордоном (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, підозрюваний після набуття громадянства України у 2012 році продовжив свою підприємницьку діяльність на території України, ставши податковим резидентом. Однак, всупереч вимогам податкового законодавства, він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд грн.

Підозрюваний отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд грн, що на момент продажу становило декілька мільярдів доларів, від продажу інвестиційних активів – акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на території Республіки Кіпр.

Це порушення призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Наразі тривають необхідні слідчі дії. Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ ДБР за оперативного супроводу співробітників СБУ.

Правоохоронців нагадали, що колишній народний депутат також підозрюється у злочинах проти основ національної безпеки України.