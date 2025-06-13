Ізраїль атакував іранський ядерний обʼєкт Фордо

ЦАХАЛ знову атакував ракетні установки та інфраструктуру в Ірані, зокрема ядерний обʼєкт Фордо.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на BBC та CNN.
Також Ізраїль вдруге за добу атакував Тегеран, столицю Ірану.
В свою чергу Іран активував протиповітряну оборону біля Тегерану та міста Карадж, яке розташовано біля іранської столиці.
Командувач повітряних сил Ізраїлю, генерал-майор Томер Бар заявив, що присутність країни "у західному Ірані є критично важливою. Кожна пускова установка, яку ми атакуємо, рятує життя в Державі Ізраїль".
А посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер заявив, що Ізраїль "не допустить наявність ядерної зброї в Ірану".
- Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів, назвавши зброю масового знищення в руках режиму ісламської республіки "екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу".
- Операція Ізраїлю проти ядерної програми, військового керівництва та ракетного арсеналу Ірану ще далеко не завершена, оскільки Ізраїль запланував 14 днів операцій.
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Сьогодні стало відомо, що Іран відмовився від переговорів зі США щодо ядерної програми після атаки Ізраїлю. Переговори мали відбутися 15 червня. Іран вважає, що атака Ізраїлю "не могла б статися без координації та схвалення" Вашингтона.
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Після цього президент США Дональд Трамп у жорсткій формі закликав Іран укласти ядерну угоду і попередив про заплановані наступні “жорсткіші” атаки на країну.
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Сьогодні, 13 червня, Повітряні сили Ізраїлю здійснили точковий авіаудар по підземному командному центру Ірану. В результаті було ліквідовано понад 20 високопосадовців Корпусу вартових Ісламської революції — серед них також командир Іранських аерокосмічних сил, бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде.
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Амір Алі Хаджізаде раніше взяв на себе всю відповідальність за падіння пасажирського літака Boeing 737-800, авіакомпанії «МАУ», який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Це сталося у січні 2020 року. Літак розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих – 11 громадян України (серед них 9 членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, по 3 – ФРН і Великої Британії. Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing помилково збили іранські військові.