Ізраїль атакував іранський ядерний обʼєкт Фордо

ЦАХАЛ знову атакував ракетні установки та інфраструктуру в Ірані, зокрема ядерний обʼєкт Фордо.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на BBC та CNN.

Також Ізраїль вдруге за добу атакував Тегеран, столицю Ірану.

В свою чергу Іран активував протиповітряну оборону біля Тегерану та міста Карадж, яке розташовано біля іранської столиці.

Командувач повітряних сил Ізраїлю, генерал-майор Томер Бар заявив, що присутність країни "у західному Ірані є критично важливою. Кожна пускова установка, яку ми атакуємо, рятує життя в Державі Ізраїль".

А посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер заявив, що Ізраїль "не допустить наявність ядерної зброї в Ірану".

Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів, назвавши зброю масового знищення в руках режиму ісламської республіки "екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу".

Операція Ізраїлю проти ядерної програми, військового керівництва та ракетного арсеналу Ірану ще далеко не завершена, оскільки Ізраїль запланував 14 днів операцій.