Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
ГоловнаСвіт

Ізраїль атакував іранський ядерний обʼєкт Фордо

Також Ізраїль вдруге за добу атакував Тегеран.

Ізраїль атакував іранський ядерний обʼєкт Фордо
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ЦАХАЛ

ЦАХАЛ знову атакував ракетні установки та інфраструктуру в Ірані, зокрема ядерний обʼєкт Фордо.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на BBC та CNN.

Також Ізраїль вдруге за добу атакував Тегеран, столицю Ірану.

В свою чергу Іран активував протиповітряну оборону біля Тегерану та міста Карадж, яке розташовано біля іранської столиці.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Командувач повітряних сил Ізраїлю, генерал-майор Томер Бар заявив, що присутність країни "у західному Ірані є критично важливою. Кожна пускова установка, яку ми атакуємо, рятує життя в Державі Ізраїль".

А посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер заявив, що Ізраїль "не допустить наявність ядерної зброї в Ірану". 

  • Сьогодні стало відомо, що Іран відмовився від переговорів зі США щодо ядерної програми після атаки Ізраїлю. Переговори мали відбутися 15 червня. Іран вважає, що атака Ізраїлю "не могла б статися без координації та схвалення" Вашингтона.

  • Після цього президент США Дональд Трамп у жорсткій формі закликав Іран укласти ядерну угоду і попередив про заплановані наступні “жорсткіші” атаки на країну.

  • Сьогодні, 13 червня, Повітряні сили Ізраїлю здійснили точковий авіаудар по підземному командному центру Ірану. В результаті було ліквідовано понад 20 високопосадовців Корпусу вартових Ісламської революції — серед них також командир Іранських аерокосмічних сил, бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде.

  • Амір Алі Хаджізаде раніше взяв на себе всю відповідальність за падіння пасажирського літака Boeing 737-800, авіакомпанії «МАУ», який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Це сталося у січні 2020 року. Літак розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих – 11 громадян України (серед них 9 членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, по 3 – ФРН і Великої Британії. Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing помилково збили іранські військові.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies