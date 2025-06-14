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Польського депутата-українофоба не пускатимуть до парламенту

У Сеймі увірвався терпець.

Польського депутата-українофоба не пускатимуть до парламенту
Гжегож Браун
Фото: EPA/UPG

Керівництво польського Сейму видало розпорядження щодо заборони перебування у парламенті євродепутата Гжегожа Брауна, відомого своїми провокативними антисемітськими та українофобськими заявами і вчинками.

Як пише "Європейська правда", ультраправому політику заборонили бути присутнім на засіданнях Сейму та навіть заходити до будівель, які перебувають у розпорядженні польського законодавчого органу.

Брауна покарали у відповідності до статті регламенту, яка говорить про неможливість входу до парламенту "осіб, які своєю поведінкою або зовнішнім виглядом порушують гідність Сейму".

Представник партії "Конфедерація" неодноразово потрапляв до скандалів, пов'язаних зі своєю гостро антиєвропейською, антисемітською та антиукраїнською позицією. Найгучнішою стала витівка, коли Браун погасив у будівлі Сейму єврейську Ханукію. Він також знімав з будівель українські прапори та спалював стяг Європейського Союзу.  
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