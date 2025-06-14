Трамп у 2024 році заробляв з криптовалюти, нерухомості та парфумів

Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
ГоловнаСвіт

Трамп у 2024 році заробляв з криптовалюти, нерухомості та парфумів

Президент США оприлюднив декларацію про доходи.

Трамп у 2024 році заробляв з криптовалюти, нерухомості та парфумів
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп подав до податкових служб Сполучених Штатів свою першу декларацію після повернення до Овального кабінету.

Як пише Reuters, попри запевнення про передачу бізнесів до трасту, яким керують його діти, прибутки від цих активів досі потрапляють до кишень глави держави, що може свідчити про конфлікти інтересів.

У 2024 році Трамп активно займався криптовалютами і отримав близько 320 мільйонів доларів від власного коїна $TRUMP, а ще понад 57 мільйонів від продажу токенів World Liberty.

Понад 217 мільйонів доларів надійшли на рахунки президента завдяки його нерухомості - зокрема трьом гольф-клубам та приватній садибі Мар-а-Лаго. Ще 5 мільйонів принесло ліцензування проєкту у В'єтнамі.

Чимало заробив республіканець і завдяки роялті та різноманітним угодам: понад мільйон за те, що публічно схвалив видання Ґрінвудської Біблії, майже 3 мільйони за годинники власного бренду і ще 2,5 мільйони за кросівки та парфуми власної марки.   
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies