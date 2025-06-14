Трамп у 2024 році заробляв з криптовалюти, нерухомості та парфумів

Дональд Трамп подав до податкових служб Сполучених Штатів свою першу декларацію після повернення до Овального кабінету.

Як пише Reuters, попри запевнення про передачу бізнесів до трасту, яким керують його діти, прибутки від цих активів досі потрапляють до кишень глави держави, що може свідчити про конфлікти інтересів.

У 2024 році Трамп активно займався криптовалютами і отримав близько 320 мільйонів доларів від власного коїна $TRUMP, а ще понад 57 мільйонів від продажу токенів World Liberty.

Понад 217 мільйонів доларів надійшли на рахунки президента завдяки його нерухомості - зокрема трьом гольф-клубам та приватній садибі Мар-а-Лаго. Ще 5 мільйонів принесло ліцензування проєкту у В'єтнамі.

Чимало заробив республіканець і завдяки роялті та різноманітним угодам: понад мільйон за те, що публічно схвалив видання Ґрінвудської Біблії, майже 3 мільйони за годинники власного бренду і ще 2,5 мільйони за кросівки та парфуми власної марки.