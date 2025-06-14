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Міністр оборони Ізраїлю попередив про нові ракетні удари по Ірану

Він сказав, що якщо Тегеран не припинить атаки по мирних мешканцях Ізраїлю, то "згорить". 

Міністр оборони Ізраїлю попередив про нові ракетні удари по Ірану
Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац попередив верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї, що "Тегеран згорить", якщо він продовжуватиме обстрілювати ізраїльських мирних жителів ракетами.

Його цитують ВВС, The Guardian та Reuters.

Кац заявив, що "іранський диктатор бере громадян Ірану в заручники", створюючи реальність, в якій вони, і особливо мешканці Тегерана, заплатять високу ціну за шкоду, завдану громадянам Ізраїлю.

"Якщо Хаменеї продовжить обстрілювати ракетами внутрішні території Ізраїлю, Тегеран згорить", – зазначив глава оборонного відомства Ізраїлю.

Це сталося після того, як Іран попередив Велику Британію, США та Францію не допомагати зупиняти його удари по Ізраїлю. 

Що відбувається

  • У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів і назвала зброю масового знищення в руках режиму Ісламської республіки «екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу».
  • Натомість Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами і дронами у відповідь і продовжив це робити 14 червня. 
  • За даними ЗМІ, США допомагають Ізраїлю перехоплювати іранські ракети. 
  • МАГАТЕ повідомляє, що іранський наземний завод зі збагачення урану на ядерному об’єкті в Натанзі знищено.
  • Після ізраїльської атаки на ядерні об'єкти Тегерана, в Ірані заявили, що подальші ядерні переговори зі США тепер "безглузді". Переговори мали відбутися 15 червня. Іран вважає, що атака Ізраїлю "не могла б статися без координації та схвалення" Вашингтона.
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