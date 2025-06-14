Міністр оборони Ізраїлю попередив про нові ракетні удари по Ірану

Він сказав, що якщо Тегеран не припинить атаки по мирних мешканцях Ізраїлю, то "згорить".

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац попередив верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї, що "Тегеран згорить", якщо він продовжуватиме обстрілювати ізраїльських мирних жителів ракетами.

Його цитують ВВС, The Guardian та Reuters.

Кац заявив, що "іранський диктатор бере громадян Ірану в заручники", створюючи реальність, в якій вони, і особливо мешканці Тегерана, заплатять високу ціну за шкоду, завдану громадянам Ізраїлю.

"Якщо Хаменеї продовжить обстрілювати ракетами внутрішні території Ізраїлю, Тегеран згорить", – зазначив глава оборонного відомства Ізраїлю.

Це сталося після того, як Іран попередив Велику Британію, США та Францію не допомагати зупиняти його удари по Ізраїлю.

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