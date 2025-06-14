У Міннесоті у власних будинках напали на двох політиків, є загиблі (оновлено)

Імовірно, нападник видавав себе за поліцейського.

У американському штаті Міннесота у власних будинках стріляли у сенатора Джона Гоффмана та членкиню Палати представників Меліссу Гортман.

Про це пише The Guardian та місцевий телеканал Fox9.

Оновлення. The Guardian пише, що Мелісса Гортман померла, як і її чоловік Марк. Це підтвердив на прес-конференції в суботу губернатор штату Тім Волз. Він сказав, що стрілянина, ймовірно, є політично мотивованим убивством.

Гофман та його дружина Іветт отримали кілька поранень і вже перенесли операції і, імовірно, обидвоє виживуть.

Політики є членами Демократичної фермерсько-лейбористської партії. Наразі інформації про підозрюваного мало. Імовірно, нападник видавав себеза поліцейського.

Губернатор Міннесоти Тім Волз заявив у суботу вранці, що його проінформували про "поточну ситуацію" в передмістях Чамплін та Бруклін-Парк, які обидва знаходяться в столичному регіоні Міннеаполіса.

Пізніше він написав у соцмережі Х, що активував Державний оперативний центр з надзвичайних ситуацій.

I’ve activated the State Emergency Operations Center.



Local law enforcement in Champlin and Brooklyn Park have the full resources of the State of Minnesota behind them.



We are monitoring the situation closely and will share more information soon. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) June 14, 2025