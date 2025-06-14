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У Міннесоті у власних будинках напали на двох політиків, є загиблі (оновлено)

Імовірно, нападник видавав себе за поліцейського. 

У Міннесоті у власних будинках напали на двох політиків, є загиблі (оновлено)
Правоохоронці США, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У американському штаті Міннесота у власних будинках стріляли у сенатора Джона Гоффмана та членкиню Палати представників Меліссу Гортман. 

Про це пише The Guardian та місцевий телеканал Fox9

Оновлення. The Guardian пише, що Мелісса Гортман померла, як і її чоловік Марк. Це підтвердив на прес-конференції в суботу губернатор штату Тім Волз. Він сказав, що стрілянина, ймовірно, є політично мотивованим убивством.

Гофман та його дружина Іветт отримали кілька поранень і вже перенесли операції і, імовірно, обидвоє виживуть.

Політики є членами Демократичної фермерсько-лейбористської партії. Наразі інформації про підозрюваного мало. Імовірно, нападник видавав себеза поліцейського. 

Губернатор Міннесоти Тім Волз заявив у суботу вранці, що його проінформували про "поточну ситуацію" в передмістях Чамплін та Бруклін-Парк, які обидва знаходяться в столичному регіоні Міннеаполіса. 

Пізніше він написав у соцмережі Х, що активував Державний оперативний центр з надзвичайних ситуацій. 

  • На сторінці Мелісси Гортман у фейсбуці вказано, що вона є почесним спікером Палати представників Міннесоти та представляє Бруклін-Парк, Кун-Рапідс і Чамплін.
  • Джон Гоффман є головою комітету з фінансів та політики у справах людських служб у Сенаті штату. 
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