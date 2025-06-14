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“Шана, подяка і честь!”: Сирський привітав Армію США з 250-річчям

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що співпраця двох збройних сил суттєво зміцнила обороноздатність України.

“Шана, подяка і честь!”: Сирський привітав Армію США з 250-річчям
Олександр Сирський
Фото: EPA/UPG

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав Армію США з 250-річним ювілеєм. 

Своє привітання Олександр Сирський розмістив у соцмережах.  “250 років тому Армія США народилася в боротьбі за незалежність і свободу. Щоб стати надалі не лише основою американської державності, а й еталоном військової потуги, гарантом безпеки демократії у світі”, – йдеться у привітанні.

Сирський зазначив, що у темні часи світової історії Армія США разом із союзниками говорила вирішальне слово – і для перемоги над нацизмом, і для стримування комунізму й тероризму. В Україні це чітко усвідомлюють й високо цінують.

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“Шановні колеги, воїни Армії США! Ви володієте неоціненним досвідом, яким щедро ділитесь. Українці щиро вдячні американській армії за спільні навчання – Rapid Trident, Sea Breeze та багато інших. За вишкіл наших пілотів, ракетників, інших фахівців. За збройну, технічну, логістичну допомогу та розвідувальні дані, які допомагають нам стримувати натиск окупантів”, – йдеться у привітанні.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що ця співпраця суттєво зміцнила обороноздатність України та стала критично важливою після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

“Ви підтримуєте нас, бо глибоко розумієте ціну свободи, побратимства й честі. Ви знаєте, хто в цій війні стоїть на боці добра, а хто сіє зло. Ми з вами – на одному боці. Щиро вітаю вас як партнерів, побратимів і колег по сухопутних військах. З ювілеєм, Арміє США! Шана, подяка і честь!” – написав Олексадр Сирський.
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