Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
ГоловнаСвіт

«No Kings»: протести проти Трампа проходять по всій території США

Також на сьогоднішній вечір запланований військовий парад до 250-річчя Армії США. Крім того, сьогодні Трамп святкує день народження.

«No Kings»: протести проти Трампа проходять по всій території США
Фото: EPA/UPG

Тисячі людей зібралися в містах по всій території США, щоб взяти участь у протестах проти президента Дональда Трампа перед початком його військового параду у Вашингтоні (початок параду – о 01:30 за Києвом), пише “Бі-Бі-Сі”. 

Демонстрації, організовані групою під назвою «No Kings» («Ніяких королів» або «Ні – королям»), були оголошені як загальнонаціональний день непокори політиці Трампа.

У таких містах, як Нью-Йорк, Філадельфія та Х'юстон, перед натовпами, які тримали американські прапори та плакати з критикою президента, виступали законодавці, профспілкові лідери та активісти.

Військовий парад, запланований на суботній вечір, приурочений до 250-річчя Армії США і збігається з днем народження Трампа.

Президент попередив, що протестувальники, які з'являться на параді, «зіткнуться з дуже серйозною силою».Деякі політики та колишні військові лідери розкритикували парад, назвавши його політизацією американських збройних сил.

Support LB.ua

У Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, керівництво міста та правоохоронці залишаються в стані підвищеної готовності після тижня протестів, викликаних серією імміграційних рейдів.

Назва руху «No Kings» – це критика на адресу Трампа, який, на думку опонентів, перевищив межі президентських повноважень у другому терміні.

Його ранні укази, масові звільнення федеральних працівників та раптові депортації викликали сотні судових позовів, у яких адміністрацію звинувачують у порушенні Конституції США та низки законів і процедур.

У штаті Міннесота демонстрації скасували після нападів на двох місцевих законодавців у суботу: один із них загинув, інший був поранений унаслідок стрілянини.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies