Також на сьогоднішній вечір запланований військовий парад до 250-річчя Армії США. Крім того, сьогодні Трамп святкує день народження.

Тисячі людей зібралися в містах по всій території США, щоб взяти участь у протестах проти президента Дональда Трампа перед початком його військового параду у Вашингтоні (початок параду – о 01:30 за Києвом), пише “Бі-Бі-Сі”.

Демонстрації, організовані групою під назвою «No Kings» («Ніяких королів» або «Ні – королям»), були оголошені як загальнонаціональний день непокори політиці Трампа.

У таких містах, як Нью-Йорк, Філадельфія та Х'юстон, перед натовпами, які тримали американські прапори та плакати з критикою президента, виступали законодавці, профспілкові лідери та активісти.

Військовий парад, запланований на суботній вечір, приурочений до 250-річчя Армії США і збігається з днем народження Трампа.

Президент попередив, що протестувальники, які з'являться на параді, «зіткнуться з дуже серйозною силою».Деякі політики та колишні військові лідери розкритикували парад, назвавши його політизацією американських збройних сил.

У Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, керівництво міста та правоохоронці залишаються в стані підвищеної готовності після тижня протестів, викликаних серією імміграційних рейдів.

Назва руху «No Kings» – це критика на адресу Трампа, який, на думку опонентів, перевищив межі президентських повноважень у другому терміні.

Його ранні укази, масові звільнення федеральних працівників та раптові депортації викликали сотні судових позовів, у яких адміністрацію звинувачують у порушенні Конституції США та низки законів і процедур.

У штаті Міннесота демонстрації скасували після нападів на двох місцевих законодавців у суботу: один із них загинув, інший був поранений унаслідок стрілянини.