Трамп: Путін вважає, що війна між Ізраїлем та Іраном має закінчитися. Я пояснив, що його війна також має закінчитися

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з очільником Кремля Владіміром Путіним пояснив йому, що його війна з Україною має закінчитися.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

“Президент Путін зателефонував сьогодні вранці, щоб дуже гарно привітати мене з днем народження, але, що ще важливіше, щоб поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає. Ми довго розмовляли. Набагато менше часу було присвячено розмовам про Росію/Україну, але це буде наступного тижня. Він проводить запланований обмін полоненими – велика кількість полонених обмінюється наразі з обох сторін. Розмова тривала приблизно годину. Він вважає, як і я, що ця війна між Ізраїлем та Іраном має закінчитися, на що я пояснив, що його війна також має закінчитися”, – написав Трамп.

Нагадаємо, напередодні Трамп прокоментував удари Ізраїлю по Ірану і зазначив, що Іран проігнорував його 60-денний ультиматум щодо ядерної угоди, тепер у них є другий шанс. Тим часом у Росії засудили удари Ізраїлю по Ірану.