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Пашинян: Вірменія хоче підписати мирну угоду з Азербайджаном до кінця 2025 року

Тоді ж можна буде розпустити структури Мінської групи ОБСЄ.

Пашинян: Вірменія хоче підписати мирну угоду з Азербайджаном до кінця 2025 року
​Президент Азербайджану Ільхам Алієв прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прокоментував перспективу підписання мирної угоди з Азербайджаном.

Про це повідомляє “Арменпрес”.

“Азербайджан порушує питання про розпуск структур Мінської групи ОБСЄ, і загалом це прийнятний для нас порядок денний. Але є дуже важливий нюанс: ми повинні бути впевнені, що виключена ситуація, коли сторінка конфлікту закривається на території Азербайджану, але перетворюється на нові претензії на територію Вірменії”, - наголосив Пашинян. 

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Він наголосив, що слід спробувати підписати мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном як мінімум до кінця 2025 року.

Нікол Пашинян додав, що Вірменія готова швидко продовжити наради з Азербайджаном щодо підписання та ратифікації угоди.
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