Пашинян: Вірменія хоче підписати мирну угоду з Азербайджаном до кінця 2025 року

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прокоментував перспективу підписання мирної угоди з Азербайджаном.
Про це повідомляє “Арменпрес”.
“Азербайджан порушує питання про розпуск структур Мінської групи ОБСЄ, і загалом це прийнятний для нас порядок денний. Але є дуже важливий нюанс: ми повинні бути впевнені, що виключена ситуація, коли сторінка конфлікту закривається на території Азербайджану, але перетворюється на нові претензії на територію Вірменії”, - наголосив Пашинян.
Він наголосив, що слід спробувати підписати мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном як мінімум до кінця 2025 року.
Нікол Пашинян додав, що Вірменія готова швидко продовжити наради з Азербайджаном щодо підписання та ратифікації угоди.
- Держдеп США привітав Вірменію та Азербайджан із завершенням переговорів щодо мирної угоди.
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