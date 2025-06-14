Зеленський: Трамп ще не вирішив, чи вводити санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп ще не вирішив, чи вводитиме санції проти Росії. Імовірно, він боїться повністю"закрити" вікно діалогу із РФ.

Про це сказав Володимир Зеленський журналістам під час зустрічі 13 червня, пише lb.ua.

"Я дуже хочу, щоб Трамп зробив сильні кроки. І коли Президент Трамп ще не вирішив, вводити санкції чи не вводити, він цей час залишає для якогось сильного кроку свого. Він напевне боїться, що повністю закриє вікно для діалогу", – прокоментував президент і додав, що, на його думку, Путін лише шукає привід, щоб не ввели санкції.

Зеленський вважає, що, якщо Трамп введе сильні санкції, Путін відмовиться вести діалог.

"Так було з Курською операцією. Він почав говорити: ах раз Курська операція, значить, не може бути ніякого діалогу. Ми розуміємо, що все це просто балачки. Це як так звані удари у відповідь на операцію СБУ", – зазначив глава України.

Він наголосив, що якби у Росії не було масового удару майже 500 дронів за добу до цього, то про це "можна було гіпотетично говорити", але Путіну потрібна причина.

"Причина не мати ceasefire і причина не вводити санкції. Він працює в цих напрямках", – наголосив Зеленський.За його словами, від Америки багато всього залежить.

"Ви бачите все. Іран, Ізраїль, і Україна, і рускіє, і Європа, яка дивиться на сигнал: дай нам сигнал, що ми разом і ми йдемо далі. І все це дуже важливі речі. Мені здається, що якісь сигнали таки є. Я не знаю чи це з оточення Президента Трампа чи від нього самого, але все таки є моменти, що він розуміє, що Путін все таки не відвертиться", – додав український президент.