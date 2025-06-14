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Зеленський: вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, звільнено Андріївку

Президент України висловив особливу вдячність за звільнення Андріївки воїнам 225-го окремого штурмового полку.

Зеленський: вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, звільнено Андріївку
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 14 червня заявив, що українським воїнам вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, зокрема було звільнено Андріївку.

“Була доповідь Головкома Олександра Сирського по фронту, по наших активних діях. Окрема й дуже значна увага Покровському напрямку та нашій Сумщині – прикордонним районам нашої Сумщини. Вдається вибивати російські війська звідти. Я дякую за це всім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результати”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що за підсумками цих днів на особливу вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку – саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини і звільнення, зокрема, Андріївки

Крім того, президент розповів, що у Курській області також продовжуються наші активні дії, за що глава держави також подякував українським бійцям. 
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