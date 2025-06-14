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Уповноважений із захисту державної мови звернувся поліцію через російськомовні пісні на концерті Вєрки Сердючки у Києві

Також Кремінь ухвалив рішення про відкриття заходу державного контролю щодо організатора публічного заходу. 

Уповноважений із захисту державної мови звернувся поліцію через російськомовні пісні на концерті Вєрки Сердючки у Києві
Вєрка Сердючка, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про грубе порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» на київському виступі Вєрки Сердючки 13 червня.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Уповноваженого.

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«Маємо ознаки грубого порушення статей 23 та 29 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» — у частині застосування державної мови у сфері культури та під час публічних заходів. Окрім того, у Києві з 2023 року офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту, який також було знехтувано», - зазначив Кремінь.

Уповноважений ухвалив рішення про відкриття заходу державного контролю щодо організатора публічного заходу. 

Також Кремінь звернувся до Національної поліції, аби вона відреагувала на порушення.

«Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям «розваг» знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон — це про національну гідність. І відповідальність буде», - наголосив Кремінь.

На сторінці Уповноваженого із захисту державної мови нагадали, що відповідно до мовного закону «мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова. Застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України. Положення цієї частини не поширюються на застосування мов під час виконання та/або відтворення пісень, інших музичних творів з текстом, фонограм».
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