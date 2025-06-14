Ворог сьогодні бив по Дніпропетровщині безпілотниками та артилерією і завдав ракетного удару.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Безпілотниками та артилерією протягом дня ворог атакував Нікопольщину – райцентр, Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську громади.
Пошкоджені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, багатоповерхівка, 3 приватні будинки, газогін.
По Синельниківщині агресор завдав ракетного удару. Поцілив по Слов'янській громаді.
Понівечені 3 приватні оселі, авто, лінія електропередач.