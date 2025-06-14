Ворог сьогодні бив по Дніпропетровщині безпілотниками та артилерією і завдав ракетного удару. 

Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог сьогодні бив по Дніпропетровщині безпілотниками та артилерією і завдав ракетного удару

Є пошкодження інфраструктури та приватних осель.

Ворог сьогодні бив по Дніпропетровщині безпілотниками та артилерією і завдав ракетного удару
Сергій Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

Ворог сьогодні бив по Дніпропетровщині безпілотниками та артилерією і завдав ракетного удару. 

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. 

Безпілотниками та артилерією протягом дня ворог атакував Нікопольщину – райцентр, Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську громади.

Пошкоджені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, багатоповерхівка, 3 приватні будинки, газогін.

По Синельниківщині агресор завдав ракетного удару. Поцілив по Слов'янській громаді.

Понівечені 3 приватні оселі, авто, лінія електропередач.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies