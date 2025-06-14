По Синельниківщині агресор завдав ракетного удару. Поцілив по Слов'янській громаді.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Ворог сьогодні бив по Дніпропетровщині безпілотниками та артилерією і завдав ракетного удару.

Є пошкодження інфраструктури та приватних осель.

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