У неділю на більшості території України пройдуть помірні короткочасні дощі

«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
ГоловнаСуспільствоЖиття

У неділю на більшості території України пройдуть помірні короткочасні дощі

Місцями можуть бути грози.

У неділю на більшості території України пройдуть помірні короткочасні дощі
синоптична карта України

У неділю, 15 червня, в Україні (крім західних областей) очікують невеликі, вдень на сході, південному сході країни помірні короткочасні дощі, місцями грози.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°, вдень 19-24°, на південному заході країни до 27°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

За інформацією синоптиків, 14-16 червня в Україну продовжуватиме надходити прохолодне повітря з північних широт, яке поступово буде прогріватися, що стане відчутнішим у понеділок. 

У вихідні нестійку погоду в більшості областей, у понеділок вдень на Лівобережжі визначатимуть атмосферні фронти в полі зниженого тиску.  Лише більшість районів західних областей в суботу та неділю перебуватимуть під впливом поля підвищеного тиску з заходу, яке в понеділок пошириться на Правобережжя України.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies