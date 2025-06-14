У неділю на більшості території України пройдуть помірні короткочасні дощі

Місцями можуть бути грози.

У неділю, 15 червня, в Україні (крім західних областей) очікують невеликі, вдень на сході, південному сході країни помірні короткочасні дощі, місцями грози.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°, вдень 19-24°, на південному заході країни до 27°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

За інформацією синоптиків, 14-16 червня в Україну продовжуватиме надходити прохолодне повітря з північних широт, яке поступово буде прогріватися, що стане відчутнішим у понеділок.

У вихідні нестійку погоду в більшості областей, у понеділок вдень на Лівобережжі визначатимуть атмосферні фронти в полі зниженого тиску. Лише більшість районів західних областей в суботу та неділю перебуватимуть під впливом поля підвищеного тиску з заходу, яке в понеділок пошириться на Правобережжя України.