Росіяни вбили ще одного жителя Херсонщини

«Під удар ворожого безпілотника потрапив 45-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям», - додав Прокудін.

За його словами, росіяни атакували населений пункт БпЛА.

Про це заявив керівник ОВА Олександр Прокудін.

14 червня стало відомо про загибель жителя села Микільське на Херсонщині.

Він потрапив під обстріл БпЛА.

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