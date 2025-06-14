Росіяни вбили ще одного жителя Херсонщини

14 червня стало відомо про загибель жителя села Микільське на Херсонщині.
Про це заявив керівник ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, росіяни атакували населений пункт БпЛА.
«Під удар ворожого безпілотника потрапив 45-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям», - додав Прокудін.
- Того ж дня Нацполіція повідомила про загибель 11-річного хлопчика, який 11 червня постраждав після атаки російського дрона, а також ще чотирьох потерпілих.
- Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 23 населені пункти Херсонської області. П'ятеро людей постраждали.