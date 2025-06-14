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Росіяни вбили ще одного жителя Херсонщини

Він потрапив під обстріл БпЛА.

Росіяни вбили ще одного жителя Херсонщини
траур
Фото: Іван Станіславський

14 червня стало відомо про загибель жителя села Микільське на Херсонщині.

Про це заявив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни атакували населений пункт БпЛА.

«Під удар ворожого безпілотника потрапив 45-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям», - додав Прокудін.
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