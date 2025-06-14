Українські розвідники виявили та знищили ворожі системи ППО. Уражено ЗРК "Бук-М3" та "Панцирь", а також радіолокаційну систему "Имбирь".

Про це повідомляє ГУР МО. "Майстри ударних дронів Департаменту активних дій ГУР МО України виявили та знищили дороговартісні системи ППО російських загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області", — ідеться у повідомленні. У результаті філігранної роботи української розвідки, згоріли:

ЗРК 9К317М “бук-М3”;

РЛС 9С19 “імбірь” зі складу ЗРК С-300В;

ЗРГК “панцирь-С1”.

На відео ― приголомшливий маневр українського дрона, який ухиляється від російської зенітної ракети, а також епізоди успішних вогневих уражень систем ППО окупантів.